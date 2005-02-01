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Белорусская одежда больших размеров

В онлайн-магазине Velesmoda вашему вниманию предлагается большой выбор одежды для полных женщин. В каталоге белорусского трикотажа вы найдете:

Платья и юбки;

Блузки и рубашки;

Пиджаки и жакеты;

Спортивные и деловые костюмы;

Домашнюю одежду;

Топы, майки, футболки;

Куртки, пальто и плащи.

Предусмотрен широкий размерный ряд — вплоть до 76 размера! То есть у нас сможет найти себе наряд дама с любой, даже самой аппетитной фигурой.

В наличии белорусская женская одежда больших размеров разных расцветок, тканей, стилей и производителей. Все модели имеют современный дизайн, каждый их элемент «идет в ногу с модой», благодаря чему изделия выглядят современно и свежо. Здесь вы обязательно подберете для себя вещи, которые подойдут именно вам и непременно займут в гардеробе самое почетное место.

Особенности одежды больших размеров

Чем именно покоряет белорусский трикотаж женщин с формами? Все просто:

Для изготовления используются качественные лекала, а потому одежда хорошо сидит, не стягивает и не образовывает складок;

Применяются ткани, которые устойчивы к износу, пропускают воздух и хорошо тянутся, но при этом — не сдавливают;

Особое внимание уделяется вытачкам и швам, поэтому они не натирают и дарят комфорт в долгой носке;

В дизайне одежды используются визуальные приемы, которые зрительно стройнят и уменьшают объемы.

В связи с этим женская одежда из Белоруссии так любима женщинами всех возрастов и размеров. И известна не только на своей «родине», но и далеко за ее пределами. Облачитесь в одежду для пышных дам, и лично убедитесь в том, что не бывает некрасивых фигур — бывают неправильно одетые! И мы с удовольствием вам это докажем. Главное — сделайте у нас свой первый заказ.