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Белорусский трикотаж для полных женщин

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Белорусская одежда больших размеров

В онлайн-магазине Velesmoda вашему вниманию предлагается большой выбор одежды для полных женщин. В каталоге белорусского трикотажа вы найдете:

  • Платья и юбки;
  • Блузки и рубашки;
  • Пиджаки и жакеты;
  • Спортивные и деловые костюмы;
  • Домашнюю одежду;
  • Топы, майки, футболки;
  • Куртки, пальто и плащи.

Предусмотрен широкий размерный ряд — вплоть до 76 размера! То есть у нас сможет найти себе наряд дама с любой, даже самой аппетитной фигурой.

В наличии белорусская женская одежда больших размеров разных расцветок, тканей, стилей и производителей. Все модели имеют современный дизайн, каждый их элемент «идет в ногу с модой», благодаря чему изделия выглядят современно и свежо. Здесь вы обязательно подберете для себя вещи, которые подойдут именно вам и непременно займут в гардеробе самое почетное место.

Особенности одежды больших размеров

Чем именно покоряет белорусский трикотаж женщин с формами? Все просто:

  • Для изготовления используются качественные лекала, а потому одежда хорошо сидит, не стягивает и не образовывает складок;
  • Применяются ткани, которые устойчивы к износу, пропускают воздух и хорошо тянутся, но при этом — не сдавливают;
  • Особое внимание уделяется вытачкам и швам, поэтому они не натирают и дарят комфорт в долгой носке;
  • В дизайне одежды используются визуальные приемы, которые зрительно стройнят и уменьшают объемы.

В связи с этим женская одежда из Белоруссии так любима женщинами всех возрастов и размеров. И известна не только на своей «родине», но и далеко за ее пределами. Облачитесь в одежду для пышных дам, и лично убедитесь в том, что не бывает некрасивых фигур — бывают неправильно одетые! И мы с удовольствием вам это докажем. Главное — сделайте у нас свой первый заказ.

Размер 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Обхват груди (см) 76 ±2 80 ±2 84 ±2 88 ±2 92 ±2 96 ±2 100 ±2 104 ±2 108 ±2
Обхват талии (см) 52-54 56-60 60-64 64-68 68-72 74-78 79-83 83-87 87-91
Обхват бедер (см) 84 ±2 88 ±2 92 ±2 96 ±2 100 ±2 104 ±2 108 ±2 112 ±2 116 ±2
Размер 56 58 60 62 64 66 68 70 72
Обхват груди (см) 112 ±2 116 ±2 120 ±2 124 ±2 128 ±2 132 ±2 136 ±2 140 ±2 144 ±2
Обхват талии (см) 91-95 95-99 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 121-125 125-129
Обхват бедер (см) 120 ±2 124 ±2 128 ±2 130 ±2 136 ±2 140 ±2 144 ±2 148 ±2 152 ±2
Таблица размеров
Представленные размеры являются примерными и не гарантируют точное совпадение.
Подробную информацию о товаре вы можете получить:
  • задав вопрос операторам по телефонам или по электронной почте:
    +7 (958) 58-15-115 (РФ), +375 (33) 638-76-51 (РБ); info@velesmoda.by
  • указав вопрос в комментариях при оформлении заказа.
Уважаемый покупатель
Статус постоянного покупателя присваивается при оплате и получении 5-ти и более заказов. Для постоянных покупателей скидка 2 % от суммы заказа. При покупке более 2-х изделий скидка 3% от суммы заказа.
Для постоянных покупателей скидки суммируются и составляют 5%
Данные скидки не действуют на товары из раздела распродажа